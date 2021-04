La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que las dosis recibidas de la vacuna Sinovac, llegarán el 28 de abril a Uruguay para inocular a los planteles de Primera División que participen en los certámenes internacionales.

Son las 50 mil dosis donadas por el Laboratorio Biotech Ltd. Tiene una eficacia del 50,4% luego de la segunda dosis. Aun no se sabe si se aplicarán una dosis o las dos.

Desde ese momento comenzará el proceso de distribución de los inmunizantes en los distintos países

"La vacunación comenzará con los planteles que disputarán la Copa América y los que se encuentran participando de los torneos internacionales de la CONMEBOL hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país", expresa el comunicado.

"En todos ellos están incluidos, naturalmente, el cuerpo técnico y los asistentes. El orden continúa con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos. Es importante destacar que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones".

Según sostiene el ente rector del fútbol sudamericano, las mismas fueron creadas "exclusivamente" para ese fin, y que "indirectamente" se beneficiarán las familias de los afectados al fútbol.

Vale recordar que esa vacuna no está aprobada para su uso en Argentina.