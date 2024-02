El infierno que está viviendo un jugador de la selección argentina de handball

Así explicaba poco a poco en una carta lo sucedido el internacional argentino, quien tras desvincularse del REBI Cuenca esperaba el visado para poder volar a Kuwait y comenzar esta nueva aventura, seguramente la que esperaba que fuera la última en el mundo del balonmano.

Pero el visado no le llegaba, primero le explicaron que estaba en espera porque al presidente del club le parecía viejo y esperaba firmar a uno más joven, por lo que ya tenían la intención de dejarlo en la estacada. Finalmente, y según explica Pizarro, ese jugador joven no llegó, la visa estaba del argentino estaba correcta pero los representantes del equipo de Kuwait ya no le dan respuesta, por lo que casi un mes después de firmar su contrato está sin equipo al dejarlo tirado.

Fede pide ahora la ayuda de la Federación Internacional de Balonmano, ya que al menos reclama que le paguen dos meses de su salario, tal y como estipula en el contrato que firmó pero que no le devolvió el Al Fahaheel SC rubricado.

Este es el infierno que está viviendo Pizarro, quien desolado pide ayuda ante una situación más que desagradable, ya que han utilizado al jugador y a su familia de una manera grosera.