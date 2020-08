El inesperado conflicto llegó sobre la pista y la cuenta oficial de la Fórmula 1 se encargó de compartir el momento.

“Amigo, ¿creés que podría tomarme un rápido descanso? El lado derecho de mi culo se está durmiendo. Siento mucha presión ahí abajo”, preguntó a los boxes vía radio el hombre que hasta el 2019 estuvo al mando de un monoplaza de Renault. Instantes después, fue llamado por el equipo y pudo abandonar la molesta butaca.

“Las últimas 24 horas fueron increíbles. El jueves a la tarde me llamaron, tomé un avión hasta acá y me hice el asiento hasta las 2 de la mañana. A las 8 ya estaba en el simulador donde más o menos durante una hora me preparé. Fue una noche corta, pero mereció la pena y es un placer estar de vuelta”, relató sobre la aventura que vivió entre que surgió la novedad con Checo Pérez y recibió el llamado.