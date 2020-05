Diego Armando Maradona manifestó su apoyo a Alberto Fernández y Martín Guzmán, Ministro de Economía, con un posteo en las redes sociales.

"Hoy nuestro país está viviendo un momento muy difícil. No sólo por el Coronavirus, sino también porque tenemos una deuda enorme, imposible de pagar. Nosotros ya vivimos esto, y no nos puede volver a pasar", inició el Diego en el mensaje que subió a su Instagram.

Y agregó: "No queremos más desempleo, no queremos más hambre, no queremos más pobreza. Tenemos que seguir unidos como hasta ahora, y defender la bandera argentina. Por eso, ¡fuerza, Alberto! ¡Vamos, Martín Guzmán en esta negociación! Nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Dios, y el pueblo argentino, están con Ustedes!".