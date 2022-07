El seleccionado de Irlanda volvió a vencer a Nueva Zelanda, por 32 a 22 (PT 22-3), y se adjudicó la serie de tres test jugados por ambos equipos en el país oceánico, logrando históricos resultados ya que nunca había superado de visitante a los All Blacks.



El partido disputado en el Sky Stadium de la ciudad de Wellington y previamente Nueva Zelanda había ganado por 42-19 en Auckland. Los británicos triunfaron la semana pasada en Dunedin por 23 a 12 y este sábado vencieron en Wellington quedándose con la serie.





Para Irlanda marcaron tries Josh Van der Flier, Hugo Keenan, Robbie Henshaw y Rob Herring, mientras que Jhonny Sexton sumó tres conversiones y dos penales, señaló NewsHub.

Para los All Blacks, tricampeones mundiales, sumaron tries Ardie Savea, Akira Ioane y Will Jordan tries; mientras que Jordie Barrett sumó dos conversiones y un penal.



Irlanda jugó un primer tiempo soberbio y sacó una ventaja de 19 puntos que finalmente el poderoso equipo oceánico no pudo equilibrar pese a marcar tres tries en la segunda etapa.



"Estamos destrozados. No tuvimos la actuación que queríamos, pero no podemos quitarle nada a Irlanda. Fueron demasiado buenos esta noche. Gran respeto por Irlanda, tuvieron clase y merecieron la victoria esta noche" dijo el capitán del local Sam Cane.