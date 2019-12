El nigeriano Kamaru Usman defendió con éxito su campeonato de peso welter en la UFC al vencer por nocaut técnico, en el quinto round, al estadounidense Colby Covington. El norteamericano acabó con la mandíbula fracturada, tras un fuerte puñetazo propinado por "The Nightmare" en el tercer asalto.

Kamaru Usman no iba a permitir una derrota a manos de Colby Covington en su primera defensa del título de peso welter. En la contienda principal del UFC 245, el peleador nigeriano retuvo su cinturón tras salir victorioso en el último minuto del quinto round por knock-out técnico.

Tras la derrota Colby Covington fiel a su estilo, publicó un polémico tuit en el cual acusa de que la pelea no fue justa.

“¡Habitualmente, la gente jode en el dormitorio, no en el octágono, Marc Goddard! Entré para asesinar o ser asesinado. Me lo robaste. Robaste a la gente una pelea justa. Deberías avergonzarte de ti mismo. Patada baja falsa. Piquete de ojos falso. Detención de la pelea falsa. Réferi falso“.

Normally people do their fucking in the bedroom, not the octagon @marcgoddard_uk! I go in there to kill or be killed. You robbed me of that. You robbed the people of a fair fight. You should be ashamed of yourself. Fake nut shot. Fake eye poke. Fake stoppage. Fake ref. #ufc245