El posteo de Cavani tras perder la final de la Libertadores

Ni bien Edinson Cavani llegó a Boca, en julio de este año, el futbolista pudo apreciar en primera persona la obsesión del hincha por ganar la Copa Libertadores. Es por eso que a pesar de haber ganado nada menos que 23 títulos, en la previa al partido había reconocido: "Todo lo que me tocó vivir no lo pienso, me concentro en el hoy, en el presente, lo que hay por delante. Para mí este es el partido de mi vida por lo que implica, por dónde lo vamos a jugar y por el momento de mi carrera".

Finalmente, el encuentro ante Fluminense en el Maracaná se desarrolló y fue victoria para los de Brasil, por 2-1 en el tiempo extra, generando la desazón de un jugador que llegó al club para jugar (y ganar, claro está) esta competencia.

Luego de haber sido reemplazado en el minuto 78' por Darío Ismael Benedetto, y de consumada la derrota, el futbolista utilizó las redes sociales para brindó un mensaje de agradecimiento para con el público de Boca, que llenó sus localidades del Maracaná y también las calles aledañas.

"Gracias a todos los que estuvieron y también aquellos que no pudieron estar por acompañarnos con el alma, nuestro deseo más grande era el mismo que el de todos ustedes", advirtió Cavani en su cuenta de Instagram. Luego, dejó una advertencia de cara a los que sigue: "Este grupo seguirá adelante unido como debe ser. Vamos Boca".

Al delantero de de 36 años le queda disputar las semifinales de la Copa Argentina ante Estudiantes y pelear hasta el final la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo mediante la tabla anual del torneo doméstico, acaso el objetivo más importante en la Copa de la Liga, más allá de que hay chances matemáticas aún de ser campeón.