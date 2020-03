Alberto Fernández, presidente de la Nación, se refirió a la decisión que tomó River de no presentarse a jugar el duelo ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa Superliga, luego de resolverse el cierre total del club en medio de la pandemia de coronavirus.

"Como soy futbolero sé qué hay una disputa. Me parece que quisieron cargar en River una actitud individual que en verdad tuvo que ver más con lo que le pasó a un jugador de la Reserva que con la decisión de que no se deba jugar al fútbol", manifestó el mandatario en una extensa entrevista con Radio Mitre Buenos Aires.

Thomas Rodríguez, defensor juvenil del Millonario, fue aislado preventivamente y se le realizaron exámenes médicos para comprobar un posible caso de contagio del COVID-19, pero los controles arrojaron un resultado negativo. Aún así, la institución de Núñez decidió parar su actividad por completo.

Sin embargo, al mismo tiempo Fernández aseguró que no ve con malos ojos que el torneo siga sin público. "Me parece que el fútbol, como cualquier espectáculo que nuclea gente, es bueno que no lo hagamos. Si quieren jugar a puertas cerradas me parece espléndido. Si la TV además accede a que todos lo transmitan mejor aún", agregó.

En la misma entrevista, el presidente reveló que se evalúan medidas drásticas para contener la expansión del coronavirus, que ya tiene 45 infectados en el país y dos víctimas fatales. “Tenemos que parar la Argentina durante diez días para evitar la circulación del virus”, informó. Si se da dicha resolución, el fútbol y el deporte también deberán frenar su actividad, lógicamente.

“Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, hay que olvidarnos de nuestras diferencias y cuidarnos. Cuanto antes frenemos esto, menos riesgoso será el invierno. Yo no puedo garantizar que la enfermedad no avance, pero sí podemos evitar nuevas víctimas”, agregó.