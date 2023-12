El Súper Rugby Américas 2024 tiene fechas y fixture

Siete franquicias, 250 jugadores, 14 rondas regulares, 45 partidos de ida y vuelta, dos semifinales, la gran final, y múltiples sueños de crecimiento.

Estos son algunos de los highlights del fixture del Súper Rugby Américas que se anuncia a casi dos meses y medio del comienzo de la competencia que sostendrá, nuevamente, el interés de la región en el rugby de Alto Rendimiento.

Tras la presencia de Chile y Uruguay, con Los Pumas, en la reciente Rugby World Cup, junto al anunciado crecimiento de 20 a 24 las naciones que competirán en la gran competencia de nuestro deporte a partir de RWC Australia 2027, el Súper Rugby Américas vuelve a abrir las ilusiones a los países del continente que buscarán volver a estar en el Mundial o poder ir por primera vez.

Tras el resonante éxito que fueron cada una de las presentaciones de Dogos XV en casa, el club Tala de la ciudad de Córdoba, será la sede del primer partido del SRA 2024, el viernes 16 de febrero, cuando el equipo anfitrión reciba a American Raptors, la franquicia con sede en Glendale, Colorado, representante del mejor rugby de Norteamérica.

La primera fecha seguirá al día siguiente cuando Cobras Rugby reciba en San Pablo al bi-campeón Peñarol Rugby, y se completará ese mismo día en el Héroes de Curupayty, en la capital de Paraguay, cuando Yacare XV se enfrente a Pampas.

American Raptors jugará sus primeros tres partidos en Sudamérica, sucesivamente frente a Dogos XV, Pampas y Peñarol Rugby, mientras que el fin de semana que tendrán libre, a su regreso a los Estados Unidos, se dará el primero de dos fines de semana de Súper Clásicos.

Previsto para la cuarta fecha el 8 y 9 de marzo, se enfrentarán sucesivamente Pampas vs Dogos XV, Selknam vs Peñarol Rugby y Yakare XV vs Cobras Rugby. La revancha de los Súper Clásicos será en la onceava fecha (3 y 4 de mayo) cuando las localías se reviertan.

El dos veces campeón del torneo, Peñarol Rugby, jugará en el Estadio Charrúa recién en la tercera fecha, aunque buscará nuevamente terminar en casa, jugando la gran final.?

La final será en la sede del mejor equipo clasificado a las semifinales que acceda al último partido.