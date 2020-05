El US Open, el abierto de tenis de Estados Unidos, confirmó hoy sus intenciones de jugar en la fecha programada, entre agosto y septiembre, y con público, aunque los organizadores se mantienen "alertas" y reconocieron que en el marco de la pandemia de coronavirus la situación es "incierta y cambia rápidamente".



"El objetivo de la USTA (asociación de tenis estadounidense) es celebrar el US Open de 2020 en Nueva York en sus fechas programadas y con público", indicaron los organizadores en una nota publicada hoy en la página oficial del torneo, que sigue con su plan de disputarse del 24 de agosto al 13 de septiembre.



Pero reconocieron que la situación es "incierta y cambia rápidamente" y por ello está barajando otros escenarios, aunque descartaron la posibilidad de un cambio de sede, informó Dpa.



"Es un tema que genera mucha especulación, pero nos gustaría aclarar que aunque estemos estudiando muchas variables para el US Open, la opción de cambiar la sede o la fecha no está sobre la mesa ahora mismo", apuntaron los responsables del certamen.



El US Open es habitualmente el cuarto Grand Slam de la temporada, pero en 2020 solo llegó a jugarse el primero, Australia. Wimbledon (Inglaterra) fue cancelado y Roland Garros (Francia) quedó en principio postergado hasta mediados de septiembre.