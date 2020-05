Hoy se sabe que la barra de suspensión que enlaza la rueda del coche al conjunto resorte-amortiguador, denominada push-rod, es lo que le perforó la visera del casco, y presionó fuertemente la cabeza de Senna contra la parte de atrás del cockpit.

Fue esa compresión la que causó la fractura de la base del cráneo. Los médicos apenas me citaron la intensa hemorragia originada tras rompimiento de la arteria temporal de la cabeza.

A las 17:55 horas, la doctora Fiandri aparece nuevamente en el recibidor principal del hospital, en la puerta de primeros auxilios. En ese momento, el hospital ya no permitía más el acceso al 11º piso, donde estaba Senna, en el centro de recuperación. Visiblemente emocionada, la doctora Fiandri informó que el electro-encefalograma de Senna no acusaba más actividad eléctrica.

“Senna tiene muerte cerebral”

Buena parte de los profesionales de prensa que estaban en el autódromo de Imola, a esas horas ya llenaban el hospital. Para la mayoría, aquel fue el primer contacto con los médicos que cuidaban de Senna. Aquella noticia, esperada por los que estaban allí, novedad para todos ellos, causó una gran conmoción general.

El comunicado de la doctora Fiandre, era en el fondo la muerte de Senna, pero quizás aún un milagro podría salvarlo.

Su corazón continuaba latiendo, pero no por mucho tiempo. Vi a muchas personas llorando, de entre ellos, muchos periodistas muy emocionados también. Yo todavía no lloraba, tal vez debido a aquella preparación a la que me sometí, prometiéndome a mi mismo que al menos mientras estuviese allí, detrás de la información, tenía que mantener la situación bajo control.

La doctora Fiandri, dijo que sólo volvería a hablar con la prensa a las 21 horas o si “tuviese alguna novedad”. Eso después de anunciar la muerte cerebral del piloto.

Pero a las 19:05 horas ella surgió de nuevo, proveniente de los primeros auxilios. Aquel lugar no era donde estaba el piloto, ella tenía los ojos llorosos, y habló en voz pausada, cargada de emoción, mientras que no se oía ni un ruido siquiera en su presencia, a pesar de haber centenas de periodistas allí. Todos necesitaban oírlo para poder creerlo:

“Señores, por favor". "Desde las 18:40 horas el corazón de Senna se ha parado y ya no registra más actividad". "Está muerto”

Vía: F1enestadopuro