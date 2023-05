Los pasajes iniciales del primer tiempo fueron de mucho estudio y, con la cancha complicada para controlar la pelota, abundaron los errores de manejo de un lado y otro. De hecho, los primeros movimientos en el marcador se dieron con el pie y, después de un penal de Hernández, Joaquín de la Vega Mendía respondió con tres disparos para darle la ventaja a la visita por 9-3. Pero fue el 10 mendocino el que rompió el molde del partido con su juego y su talento: primero rompió a toda velocidad y apoyó y minutos más tarde cruzó un kick para que Ernesto Giudice le gane el salto a Iñaki Delguy y apoye el 17-9 parcial.

El complemento inició como una continuidad de lo que fue el tramo final de la primera parte y Dogos XV tardó apenas 35 segundos en volver a golpear a Pampas, con una corrida brillante de Mateo Soler, complementando con un penal de Hernández para quedar 27-9. Con el orgullo herido y con más amor que juego, Pampas cerró filas y fue al frente con los forwards para intentar volver a ponerse en partido, algo que logró con un try de Nicolás D'Amorim, luego de un pick and go, y con la conversión y otro envío de De la Vega Mendía achicó la distancia a 27-19.

A partir de ahí, la visita empezó a asumir mucho más el protagonismo, aprovechando la indisciplina local y encontrando el camino al ingoal con una muy buena jugada colectiva para el vuelo de Delguy. Un rato después, a los 36 minutos, De la Vega Mendía tenía la chance de pasar otra vez al frente y no la desaprovechó. Pero el 29-27 duró un suspiro para Pampas: Dogos XV jugó rápido con sus backs y Lautaro Cipriani desequilibró por la banda derecha para que el conjunto local recupere la sonrisa y concrete un nuevo triunfo en el cruce entre argentinos, el segundo oficial por el Súper Rugby Américas y tercero tomando el amistoso de febrero.

Vía: Scrum Rugby