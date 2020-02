Todo cambia en el mundo del fútbol más competitivo del mundo. De no tener lugar en el último campeón del fútbol italiano, ahora es la prioridad para continuar de socio con Ronaldo.

Paulo Dybala lo hizo posible a fuerza de notables actuaciones y se ha convertido en un engranaje clave en el conjunto de Maurizio Sarri. Según informa Tuttosport, la Vecchia Signoria quiere cuidar a su 'Joya' y está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para retener al delantero argentino, la segunda estrella de su plantel tras Cristiano Ronaldo, en popularidad y rendimiento.

El contrato de Dybala expira en 2022 y la Juve no quiere perder el tiempo ni esperar a que cualquier grande de Europa regrese por el ex jugador de Instituto. El pasado verano el internacional argentino estuvo a punto de salir rumbo a la Premier, pero finalmente no se concretaron las operaciones con Manchester United ni Tottenham.

Tuttosport asegura que Dybala quiere llegar a los 10 millones de euros anuales para rubricar la extensión de su contrato con la Juventus, donde cuenta con el respaldo total del director deportivo, Fabio Paratici.