La prioridad es la salud y no el fútbol

Enzo Francescoli se mostró poco optimista con el inminente retorno del fútbol argentino luego de que se decretara la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

El manager de River reconoció que la medida adoptada por el Gobierno Nacional fue acertada, que el virus todavía no llegó a Sudamérica y que abril y mayo serán los días más intensos. En este sentido, aseguró que la “prioridad es la salud” y que el fútbol está en un segundo plano.

“En este momento la prioridad es la salud, después de eso está la economía que para mucha gente está siendo un problema esta cuarentena. Lo demás va a pasar a un segundo plano, como los espectáculos y el fútbol”, reconoció Enzo, aunque de inmediato aclaró: “El tema es que hay equipos y jugadores que, si siguen con este parate, no está bueno porque los afecta a todos ya que no tienen las mismas posibilidades. Los jugadores de los equipos menos importantes como los de B, la C o la D. Es todo un tema, pero como juego o entretenimiento, yo creo que va a ir a una segunda o tercera instancia”.