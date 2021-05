Erika Fronteras, es parte de la dupla de conducción con Hugo Dartés, de Racing de Nueva Italia femenino. Habló con Cba24n y analizó el presente del equipo y su recorrido como entrenadora y apasionada del fútbol.

Es profesora de futbol, y arrancó hace 7 años con una escuela mixta. Este proyecto lo inició para poder jugar ella, y luego fue recibiendo a niños y niñas que lo fueron haciendo mas grande.

También fue DT de Huracán de La France de la categoría 10º masculina, Deportivo Alberdi con el femenino y este año se hizo cargo de la reserva y primera del femenino del club de Nueva Italia.

"El plantel esta en plena construcción", destacó.

Si bien el parate de la competencia por las restricciones a las competencias deportivas dispuesta por la Provincia por el Covid-19, expresó: "Sirve para poder hacer lo que no pudimos en la pre-temporada". Es un plantel nuevo y este parate nos ayuda, aunque las ganas de competir esta siempre".

La idea es apuntar a la reserva, ya que es una minoría de jugadoras las que provienen del club.

Sus objetivos como DT es lograr que Racing esté entre los primeros equipos de la Liga Cordobesa.

Adentrándonos mas en su historia personal y el inicio de su amor por el futbol, Erica dibujó una sonrisa y deslizó: "Creo que lo tuve siempre, sólo que no me daba cuenta. Tengo carpetas de chica y no recordaba que tenia artículos de mundiales, que lloraba o me enojaba cuando perdíamos".

"Nunca me había dado cuenta que amaba el futbol cuando era chica, pensé que este amor me había dado de grande. Pero es una construcción cultural, que te hacen olvidar de que te gusta el futbol porque es algo que no esta permitido, es algo que es de varones", continuó.

"En mi casa siempre me permitieron jugar, tengo recuerdos de jugar al futbol de chica", sostuvo.

Por ultimo, se refirió a sus sueños como entrenadora y destacó: "Seguir capacitándome y que se llegue a la idea que el futbol es otra cosa, contribuir a escuelas de futbol mixto, competitivo, que hombres y mujeres podamos jugar".