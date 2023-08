El fútbol femenino español, no obstante, logró la particularidad de ser el primero en ostentar las tres Copas del Mundo de la FIFA (Mayor, Sub 20 y Sub 17) en simultáneo.

Además, con la coronación de hoy, España igualó a Alemania en el mérito de haber ganado la mayor competencia del fútbol tanto en varones como en mujeres.

Detalle de los Mundiales Femenino

Año (sede): campeón.

1991 (China): Estados Unidos

1995 (Suecia): Noruega.

1999 (Estados Unidos): Estados Unidos.

2003 (Estados Unidos): Alemania.

2007 (China): Alemania.

2011 (Alemania): Japón.

2015 (Canadá): Estados Unidos.

2019 (Francia): Estados Unidos.

2023 (Australia-Nueva Zelanda): España.

* Títulos: Estados Unidos.4; Alemania 2; Noruega, Japón y España 1.