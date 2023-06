Tras una final muy pareja que se definió por penales, España venció a Croacia y se coronó campeón de la UEFA Nations League por primera vez en su historia.

De este modo, se quedó con el título continental que le faltaba. El más moderno, ya que esta fue su tercera edición. La Roja ganó el trofeo que estaba en poder de Francia. El primer campeón fue Portugal.

El seleccionado español es, junto con Alemania, el que más Eurocopas posee, con tres (1964, 2008 y 2012). Ahora, siguió el camino de franceses y portugueses, que también han ganado los dos títulos de mayores continentales.

España también tiene 5 coronas europeass sub 21, 11 sub 19 y 9 sub 17. Es el país con mayor cantidad de títulos de la UEFA.

El último festejo oficial de la Roja había sido en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, ya que no superó los octavos de final de los últimos tres Mundiales y en la Euro 2020 quedó eliminada en semis.