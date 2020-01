El piloto lituano Vaidotas Zala sorprendió en el primer día del Dakar 2020 al adjudicarse la etapa que unió Jeddah con Al Wahj y doblegó nada más y nada menos que a Stéphane Peterhansel, con el Mini de tracción simple, por 2m14s.



Carlos Sainz completó los tres primeros puestos, con otro Mini de tracción simple, a 2m50s del ganador. Nasser Al-Attiyah, quien dominó gran parte del tramo pero que perdió terreno ante tres pinchazos en diez kilómetros, y Bernhard Ten Brinke cerraron el quinteto de punta con las Toyota Hilux.



El mendocino Orly Terranova finalizó este primer día, con el Mini, en la séptima colocación, a 7m15s de Zala, mientras que el debutante Fernando Alonso, con la Toyota Hilux, llegó en el undécimo lugar, a más de 15 minutos.

🇺🇸@caseycurrie was pipped to the finish by an in-form 🇵🇱Aron Domzala in the SSV category whilst 🇱🇹Vaidotas Zala left 🇫🇷 @s_peterhansel in second place after the 1st Stage.#Dakar2020 pic.twitter.com/SHv10GlB6o — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2020

En motos El australiano Toby Price obtuvo el primer triunfo parcial en Arabia Saudita al imponerse en la primera etapa, que cubrió 752 kilómetros de Jeddah a Al Wajh, con la KTM oficial.



El salteño Kevin Benavides finalizó en la cuarta posición, con la Honda, a 4m31s, mientras que su hermano Luciano, con KTM, culminó en la octava plaza, a 8m56s. El mendocino Franco Caimi, con Yamaha, concluyó 17°, a 16m03s de Price.



🏍️ Check out the highlights from the first day of Dakar racing in the Quad and Bike categories, as @IgnacioCasale 🇨🇱 and @tobyprice87 🇦🇺 rode to victory.#Dakar2020 pic.twitter.com/rc1JIoWf4o — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2020

En su regreso a la categoría Quads, Ignacio Casale comenzó de manera inmejorable en Arabia Saudita, al dominar los 319 kilómetros de especial entre las ciudades de Jeddah y Al Wajh.



El chileno marcó un tiempo de 4h17m37s con el Yamaha Raptor 700, doblegando a Rafal Sonik por 5m36s, y a Tomas Kubiena, por 6m55s. El argentino Manuel Andujar se colocó en la quinta plaza, detrás de Giovanni Enrico, a 11m41s

En SSV el polaco Aron Domzala realizó una excelente primera etapa desde Jeddah hasta Al Wajh y se impuso con el Can-Am de su equipo.



El europeo, quien debutó en la edición pasada y debió desertar en la quinta etapa, completó los 319 kilómetros de especial en 4h00m58s y doblegó por 1m51s a Casey Currie, con otro Can-Am.



José Antonio López llegó en la tercera posición, a 5m49s de Domzala, mientras que Francisco "Chaleco" López, defensor del título, quedó cuarto, a 6m47s.



Omar Gandara fue el mejor de los argentinos, con un Can-Am asistido por su equipo y navegado por el uruguayo Sergio Lafuente, al cruzar la meta del primer tramo en el 14° puesto, a 35m35s del ganador, mientras que Juan Manuel Silva, quien asiste en la navegación al español Juan Miguel Fidel Medero, se ubicó 19°, a 43m50s.

🇺🇸@caseycurrie was pipped to the finish by an in-form 🇵🇱Aron Domzala in the SSV category whilst 🇱🇹Vaidotas Zala left 🇫🇷 @s_peterhansel in second place after the 1st Stage.#Dakar2020 pic.twitter.com/SHv10GlB6o — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2020

El ruso Anton Shibalov, con un Kamaz, venció en la primera etapa del Dakar en Arabia Saudita al recorrer los 319 kilómetros de especial en 3h40m35s.



Siarhei Viazovich, con un Maz, fue segundo, a 1m33 del ruso, mientras que Janus Van Kasteren finalizó en la tercera posición, con un Iveco.



Dmitry Sotniokv, con Kamaz, y Martin Macik, con Iveco, completaron los cinco primeros lugares, en tanto que Andrey Karginov y el campeón Eduard Nikolaev tuvieron problemas con sus Kamaz y culminaron 7° y 10°, respectivamente.