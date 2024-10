Falcons y Popeye marcan distancia en la Liga Argentina de Béisbol

Con los resultados obtenidos, los Falcons mantienen su dominio absoluto al encabezar la tabla de clasificación invictos, mientras que Popeye también muestra su fortaleza con 4 victorias en 5 partidos, colocándose como el principal escolta del equipo naranja.

Ambos finalistas del año pasado están marcando una clara diferencia, estableciendo un grupo aparte en la liga. Por su parte, Daom y Patriots se encuentran en una intensa lucha, compartiendo honores hasta el momento, pero es Daom quien toma la ventaja con un récord de 3-2.

Más atrás en la clasificación, Cachorros y Arias tratan de adaptarse al ritmo de la liga, con una pequeña ventaja para Cachorros que al menos ha conseguido una victoria, mientras que Arias sigue sin poder levantar cabeza. Ahora, echemos un vistazo a los resultados más destacados de estas emocionantes jornadas.

En Córdoba

El miércoles, los Falcons demostraron nuevamente su poderío monticular con su tercer "No hit no run" de la temporada. Una hazaña impresionante lograda por Borrás, Sciarroni y Parra, quienes en 7 innings no permitieron ningún hit y enfrentaron a 21 bateadores, cediendo solo un boleto que rompió el sueño del juego perfecto.

El marcador final fue 5 carreras por 0, consolidando a Falcons como el equipo a batir. El sábado, los Falcons volvieron a triunfar, aunque con un poco más de esfuerzo. Yaferson López brilló en la lomita, lanzando 4 innings, permitiendo 2 carreras limpias y ponchando a 7 rivales. Arias por primera vez en la temporada mostró señales de vida, destacándose Joaquín Bruno, quien conectó un doble y empujó dos carreras.

Sin embargo, la máquina naranja no aflojó, llevándose la victoria 7 carreras por 4, sumando su quinta victoria consecutiva.

En Salta

El miércoles, Cachorros y Popeye protagonizaron un duelo muy parejo, pero finalmente fue Popeye quien se llevó la victoria 6 carreras por 5.

La ofensiva de Popeye estuvo comandada por Martín Cruz, quien conectó un jonrón y empujó tres carreras, mientras que Eduardo Rojas en el montículo lanzó 4 innings sin permitir carreras limpias y ponchó a 7, asegurando el triunfo.

El sábado, Popeye volvió a ganar, esta vez con un marcador más ajustado de 4 carreras por 3. Nuevamente, Martín Cruz destacó con el bate, despachando un doble y empujando dos carreras.

En el montículo, Luis González fue implacable, lanzando 6 innings, permitiendo 2 carreras limpias y ponchando a 10 rivales, llevándose su tercera victoria del año.

Con este resultado, Popeye se afianza en el segundo lugar de la tabla con un récord de 4-1.

En Buenos Aires

El miércoles, Patriots dio una verdadera exhibición ofensiva y monticular, destrozando a Daom con un contundente 11 a 0 en solo 5 innings, gracias a la regla del K.O. El novato del año de la temporada pasada, Felipe Villasanti, se lució con 2 sencillos, un doble, 2 carreras impulsadas y 2 anotadas, mientras que Franco Pérez brilló en el montículo, permitiendo solo un hit y un boleto, y abanicando a 6 rivales.

El sábado, Daom respondió con autoridad, venciendo a Patriots con marcador de 8 carreras por 0. Eduardo Lobo en jornada perfecta, con 3 sencillos. Doble y 3 anotadas, y Shahir Brahim, con un doble y dos impulsadas, lideraron la ofensiva, mientras que el lanzador Samuel Hidalgo lanzó 5 innings impecables, sin permitir carreras y ponchando a 7. Con esta victoria, Daom rompe la paridad en la serie, colocándose con un récord de 3-2 y posicionándose en el tercer lugar de la tabla.

Clasificación actual tras la quinta fecha

1. Falcons 5-0

2. Popeye 4-1

3. Daom 3-2

4. Patriots 2-3

5. Cachorros 1-4

6. Arias 0-5

Fecha 6 y los esperados Cruces Nacionales

Este miércoles se disputará la sexta fecha de la Liga Argentina de Béisbol, pero el plato fuerte llegará el fin de semana con los primeros cruces nacionales de la temporada. La ciudad de Córdoba será el escenario de estos emocionantes enfrentamientos, donde los representantes de Salta y Buenos Aires se medirán en el diamante cordobés. Esta es una oportunidad única para que los fanáticos del béisbol cordobés disfruten en vivo de equipos de otras provincias, todo un hito en este campeonato.

Fixture de la semana: