Las Lobas, Campeonas Sudamericanas

Esta es la primera victoria en la historia sobre Brasil en todas las competencias internacionales. Además, Las Lobas se clasificaron a la Copa América que se disputará el próximo año en Canadá.

El combinado nacional había arrancado el torneo perdiendo justamente ante Brasil por tan sólo 4 puntos (46-42). Pero el equipo dirigido por Carlos Cardarelli supo recuperarse y luego fueron todas victorias para llegar de buena manera a la final ante Brasil: 52 - 24 vs Colombia, 46 - 20 vs Perú y 48 - 21 vs Chile.

En la final contra Brasil, el equipo argentino fue contundente y sólido en defensa, lo que le permitió sacar diferencia y así concretar el triunfo por 57 a 36. La tucumana María Fernanda Pallares fue la MVP del último juego.

“El equipo estuvo muy sólido en defensa y demostró en cada juego inteligencia para entender los momentos, logró jugar con mucha paciencia y sobre todo le dio un plus extra a la intensidad defensiva de la cual es característica de esta Selección”, dijo Carlos Cardarelli, Director Técnico Nacional.

El plantel campeón estuvo conformado por: Micaela Rosales, Evangelina Paiva, Silvia Linari, Jazmín Cabral, Julieta Olmedo, María Fernanda Pallares, Mariana Pérez, Luna Díaz, Dara Muñoz, Luciana Ocampo, Valentina Eggs y Morena Coria.

El cuerpo técnico estuvo integrado por: Carlos Cardarelli (DTN), Manuel Cairo, Lucas Barolin y Valeria Ferreyra (kinesióloga).

“Me gustaría hacer un agradecimiento a todas las provincias y clubes que de una forma u otra le dieron la posibilidad a esta selección de prepararse durante todo el año para llegar de la mejor manera a esta competencia. También al ENARD y a la Secretaria de Deportes de la Nación por su aporte permanente para que todo sea más fácil en este proceso”, agregó Cardarelli.

El siguiente objetivo de Las Lobas es la Copa América que se disputará en Canadá el año próximo y otorga plazas para el próximo Mundial.

Vía Paradeportes