El Chaco se quedó sin una de sus glorias futbolísticas con el fallecimiento de Oscar Ángel Palavecino, ex jugador y técnico que obtuvo el ascenso a la máxima categoría con For Ever.

Su deceso se produjo en el mediodía de este sábado en Charata, a los 72 años, donde permanecía internado por problemas respiratorios.

Hace algunos días había viajado hacia la provincia de Corrientes para visitar a su hija, y en el transcurso de esta semana debió ser internado en una clínica de Charata por problemas respiratorios debido a las secuelas que el cigarrillo dejó en él. Cerca del mediodía de este sábado 8 de agosto su sistema inmunológico falló y su vida terminó apagándose.

El “Pala” era puntero derecho, llegó al fútbol grande jugando los torneos Nacionales para Chaco For Ever. Luego de un paso por Independiente Rivadavia de Mendoza, club con el que ganó la liga mendocina en 1976 y fue goleador, ​ fue contratado por Rosario Central, donde jugó 65 encuentros y marcó 20 goles en una temporada y media.

Prosiguió su carrera en Platense (1978), Liga de Quito (1978) y llegó al Instituto Atlético Central Córdoba en etapas: 1979-1981 y 1982, donde hizo varios goles vistiendo la casaca rojiblanca de la Gloria de Alta Córdoba.

Luego fue a Guaraní Antonio Franco (1982) y Unión de General Pinedo (1983-1984), con el que marcó dos goles en el debut del club por Primera División de Argentina, cuando el 19 de febrero de 1984 empató 3 a 3 ante San Martín de Mendoza por el Nacional de ese año.

Eduardo Anelli, Luis Oropel, Miguel Yelpo, Miguel Olmedo, Miguel "Maravilla" Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez (parados); Salvador Mastrosimone, Rolando Chaves, Oscar "Pala" Palavecino, Juan José Meza y Oscar Sánchez (agachados). El Pala era el capitán de ese equipo Glorioso.