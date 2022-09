En la primera jornada de la Laver Cup, quedó como anécdota la derrota del suizo y el español ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe por 4-6, 7-6 (7/2) y 11-9. Resultado que igualó el marcador 2-2 entre Europa y Resto del Mundo.

Los focos estaban puestos en Federer, quien al final del compromiso no pudo contener las lágrimas y cómo pudo, dijo sus últimas palabras como tenista profesional. "Hemos conseguido pasar esto de alguna manera".

Mientras respondía las preguntas de Jim Courier, señaló que "Ha sido un día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia y compañeros. Estoy muy contento de haber jugado el partido".

"Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba", afirmó mientras le recordaban todos los éxitos de su carrera.