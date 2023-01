ESCUCHÁ la nota realizada al Presidente de Atenas, Felipe Lábaque:

Se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Polideportivo Carlos Cerutti donde estuvieron presentes el presidente Felipe Lábaque, David Urreta (Abogado del Club), el entrenador Elian Villafañe junto a su asistente Nicolás Arduh y el capitán del equipo Omar Cantón.

Fue el propio Presidente quien tomó la palabra y se refirió a la situación actual del equipo "no hay deuda con el plantel, el Estadio está pagado, no hay juicios y ver que suceda esto en estos momentos es muy doloroso". "No tengo drama de hacer un mea culpa pero hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance". "Esta temporada le dimos la libertad absoluta al cuerpo técnico para que arme el plantel, después hicimos los cambios necesarios, trajimos al mejor técnico, extranjeros carísimos y no hubo resultados, es inesperado esto y nos cuesta entender lo que sucede".

AUDIOS CONFERENCIA

Ante la consulta, llegó el turno de la palabra del capitán del equipo, Omar Cantón y dijo: "Nosotros no queremos irnos al descenso, vamos a estar juntos y hacer lo mejor posible para el final de la temporada".