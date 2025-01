Fin de una leyenda: Nicolás Sánchez se retira del rugby

Nicolás Sánchez, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del rugby argentino, anunció su retiro a los 36 años, poniendo fin a una destacada carrera en el rugby profesional. El apertura tucumano, máximo goleador histórico de Los Pumas con 902 puntos, compartió la noticia en sus redes sociales, expresando su agradecimiento por los años dedicados al deporte y los valores que este le brindó.

"Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida. Después de muchos años de dedicación, esfuerzo y pasión, he tomado la decisión de retirarme del rugby, un deporte que no solo me formó como jugador, sino también como persona", escribió Sánchez en su cuenta de Instagram. Además, el exjugador de los Pumas destacó el impacto del rugby en su vida, subrayando valores como el trabajo en equipo, la humildad y la resiliencia. "Me dio mucho más de lo que podría haber imaginado", expresó.

Sánchez, quien comenzó su carrera en Tucumán Lawn Tennis, se ganó un lugar en la historia del seleccionado nacional gracias a su destacada actuación en cuatro Copas del Mundo, además de ser el máximo goleador de Los Pumas en competiciones internacionales, con 156 puntos marcados en Mundiales. A nivel de clubes, su carrera fue más irregular: brilló en el Pampas XV, campeón de la Vodacom Cup 2011, pero no logró consolidarse en el rugby profesional europeo, a pesar de su paso por equipos como Bordeaux Bègles, Toulon, Stade Français y Brive. Su mejor año fue en 2018, cuando fue clave para el rendimiento de Jaguares en el Super Rugby.

A pesar de haber considerado su retiro en varias ocasiones, Sánchez continuó jugando en 2024, destacándose en Tucumán Lawn Tennis, con el que conquistó el Nacional de Clubes y la Copa del Torneo del Interior A. Su retiro se oficializa luego de un largo proceso de reflexión, después de su última participación en el Mundial de Rugby 2023 en Francia.

Con 104 caps, Sánchez ocupa el cuarto lugar en la lista histórica de partidos jugados con Los Pumas, detrás de Agustín Creevy, Pablo Matera y Julián Montoya. A lo largo de su carrera, dejó una huella imborrable en la selección argentina, siendo el máximo goleador histórico del equipo y uno de los pocos jugadores que participó en cuatro Copas del Mundo, un logro que resalta su longevidad y relevancia en el rugby internacional.

"Me retiro con el corazón lleno de gratitud, llevando conmigo recuerdos imborrables y el orgullo de haber representado a este gran deporte", concluyó Sánchez en su mensaje de despedida, dejando una marca indeleble en la historia del rugby argentino.