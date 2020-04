Enzo Francescoli es el Secretario Técnico de River Plate y uno de los impulsores de la llegada de Marcelo Gallardo a la dirección técnica del club "millonario".

El uruguayo se refirió a una posible salida anticipada del actual entrenador, que más de un vez dijo que su permanencia dependería del nivel de motivación que tenga para sostenerse en el cargo.

"No pienso mucho en la salida ya que él tiene contrato hasta el 2021 y siempre se ha cumplido todo, no imagino aún su partida del club", dijo el ex integrante de la selección uruguaya al programa radial de su país natal, Último al Arco.

Francescoli reconoció que la elección de Gallardo fue "más que nada por intuición" y sostuvo que está cómodo en el lugar que ocupa en la estructura riverplatense al decir: "Depende mucho de la confianza de la dirigencia y en ese sentido me han dado siempre mi lugar".

También se refirió a la decisión que en su momento tomó River Plate de no presentarse a jugar a Atlético Tucumán, lo que provocó opiniones encontradas en el mundo del fútbol.

"Esta es una situación muy compleja. Vamos a tener que adoptar diferentes caminos. Creo que para que todo vuelva a la normalidad, deberemos esperar a fin de año".