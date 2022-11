.- GRUPO A - FECHA 3

.- ECUADOR-SENEGAL

.- 29-NOVIEMBRE 12.00

.- Khalifa International Stadium, Doha

ANÁLISIS Y PREVIA

➔ Se enfrentarán por primera vez en una Copa del Mundo de la FIFA.

➔ Senegal es la única selección contra la que Ecuador no consiguió puntos en el historial. Fueron dos derrotas contra los Leones de Teranga (0-1 y 1-2). Se midieron por primera vez el 23 de mayo de 2002 previo a la Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002, con victoria 1-0 para los africanos con un gol en contra de Raúl Guerrón. Por último, se vieron las caras el 27 de diciembre de 2005 por 2-1 a favor de los representantes de la Confederación Africana de Fútbol (Mamadou Camara y Mustafa Sal; Félix Borja).

➔ Será el primer duelo de Ecuador ante un rival de África en Mundiales de la FIFA. La Tri jugó 9 encuentros en su historia contra combinados de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). El saldo para los ecuatorianos fue de 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Enfrentó a Zambia (2), Sudáfrica, Nigeria (2), Uganda, Islas de Cabo Verde y Senegal (2). Ganó los últimos 2 cruces: 1-0 a Nigeria y 1-0 a Islas Cabo Verde en Amistosos Internacionales de 2022.

➔ Senegal disputó 2 enfrentamientos contra rivales de la CONMEBOL en Mundiales de la FIFA y no pudo ganar (1PE-1PP). Igualó 3-3 ante Uruguay (Khalilou Fadiga y Bouba Diop x2; Richard Morales, Diego Forlán y Álvaro Recoba) en el Grupo A de Corea-Japón 2002 y cayó 1-0 ante Colombia (Yerry Mina). Los 4 goles recibidos contra conjuntos sudamericanos fueron en los segundos tiempos.

➔ Ecuador jugará su encuentro número 13 en una Copa Mundial de la FIFA. Récord de ECU: 12 PJ 5PG-2PE-5PP (13GF-12GC). 47.2% de eficacia.

➔ Senegal disputará su partido 11 en la Copa Mundial FIFA. Récord de SEN: 10 PJ 4PG-3PE-3PP (14GF-13GC). 50% de eficacia.

➔ Máximos goleadores de Ecuador en Mundiales de la FIFA: Enner Valencia (6), Agustín Delgado (3), Carlos Tenorio (2). Ecuador no registra jugadores con hat-trick.

➔ Máximas presencias de Ecuador en Mundiales de la FIFA: Edison Méndez (8 PJ), Ulises De La Cruz, Antonio Valencia (7 PJ), Agustín Delgado, Jorge Guagua, Iván Hurtado, Iván Kaviedes, Carlos Tenorio, Edwin Tenorio (6 PJ), Enner Valencia (5 PJ).

➔ Máximos goleadores de Senegal en Mundiales FIFA: Bouba Diop (3), Henri Camara (2), Boulaye Dia, Salif Diao, Famara Diédhiou, Bamba Dieng, Sadio Mané, Khalilou Fadiga, M’Baye Niang, Moussa Wagué (1 PJ). Jugadores de Senegal con tripletes en Mundiales de la FIFA: no registra. 5 COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022

➔ Máximas presencias de Senegal en Mundiales de la FIFA: Ferdinand Coly, Islaïla Sarr, Omar Daf, Lamine Diatta, Bouva Diop, El Hadji Diouf, Papa Malick Diop, Youssouf Sabaly, Tony Sylva, Kalidou Koulibaly, e Idrissa Gana Gueye (5 PJ), Henri Camara, Aliou Cisse, Khalilou Fadiga, Cheikhou Kouyaté, (4).

➔ En Mundiales de la FIFA: ECU registra 8 juegos con anotaciones, 4 partidos en los que no pudo marcar goles, 5 vallas invictas, 7 encuentros con tantos recibidos y 1 resultado con marcador final 0-0. En tanto, SEN registra 7 juegos con anotaciones, 3 partidos en los que no pudo marcar goles, 1 valla invicta, 9 encuentros con tantos recibidos y ningún resultado con marcador final 0-0.

➔ Ecuador mantuvo la valla invicta en 7 de sus últimos 8 partidos (incluye todas las competencias). Recibió un gol en el 1-1 vs. Países Bajos (Cody Gakpo). Además de derrotar 2-0 a Catar en el estreno del Mundial 2022, no sufrió anotaciones en el 1-0 vs. Nigeria, 0-0 vs. México, 1-0 vs. Islas de Cabo Verde, 0-0 vs. Arabia Saudita, 0-0 vs. Japón, 0-0 vs. Irak en Amistosos Internacionales.

➔ La mejor actuación de Ecuador en una Copa Mundial de la FIFA fue cuando compartió grupo con el anfitrión y logró superar por única vez esta instancia: Alcanzó los Octavos de Final Alemania 2006 (terminó 12°) y quedó eliminado por Inglaterra (1-0) con gol de David Beckham.

➔ Ninguno de los 10 partidos de Senegal en la Copa Mundial de la FIFA finalizaron sin goles. Frente a Catar, el conjunto africano consiguió su cuarta victoria en la historia de la competencia, la primera por más de un gol de diferencia. Cada vez que los Lions no consiguieron marcar goles en un partido mundialista, luego lo finalizaron con derrota.

➔ La única vez que Senegal logró superar una primera ronda en Mundiales FIFA fue en su estreno mundialista en Corea-Japón 2002 cuando llegó hasta los Cuartos de Final (7° puesto), siendo eliminado por Turquía en el tiempo extra

➔ Senegal recibió goles en sus últimos 9 compromisos en Mundiales FIFA. Su única valla invicta fue en su estreno absoluto en el certamen, cuando vencieron al campeón defensor Francia en Corea-Japón 2002: 1-0 (Bouba Diop). El equipo dirigido por Aliou Cissé enfrentará al seleccionado número 11 en una Copa Mundial FIFA. Nunca repitió rival: Francia, Dinamarca, Uruguay, Suecia, Turquía, Polonia, Japón, Colombia, Países Bajos y Catar, los anteriores.

➔ Enner Valencia es el goleador histórico de Ecuador en Mundiales. Registró 6 goles en sus 5 partidos en la Copa del Mundo FIFA y fue el autor de los últimos 6 tantos de su seleccionado en el certamen (3 en Brasil 2014 y 3 en Catar 2022). Solo 4 jugadores anotaron 6 goles consecutivos para su país en Mundiales: Eusébio con Portugal (1966), Paolo Rossi con Italia (1982) y Oleg Salenko con Rusia (1994), sin embargo ninguno llegó a 7. El capitán es el máximo anotador histórico con 38 goles en 76 apariciones con la Tri. Realizó 7 disparos y recibió 6 infracciones en la actual competencia.

➔ Pervis Estupiñán es el futbolista de defensa que más quites logró en lo que va del certamen para Ecuador (9). Además, el lateral ecuatoriano de 24 años tiene un promedio de 41 pases correctos por partido disputado.

➔ Idrissa Gueye es el futbolista del combinado senegalés con más pases correctos (404) y el que más quites tuvo (12) durante las eliminatorias del Mundial 202smaïla Sarr convirtió 10 goles en su trayectoria con la selección senegalesa. Sarr sufrió 5 infracciones en estas dos primeras jornadas.

Vía Data Factory