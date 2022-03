Belgrano arrancó la semana buscando dejar atrás el golpe anímico que fue perder el invicto por 3-1 ante Chaco For Ever la fecha anterior por la Primera Nacional y se enfoca en el próximo cruce ante San Telmo buscando no perder puntos y no descuidar la cima. (Tiene el mismo puntaje que San Martin de Tucumán, 13 unidades, con diferencia de gol de +4 y +3 respectivamente).

En la mañana del día lunes, el plantel completó la jornada de entrenamiento en el Predio Armando Pérez.

Los dirigidos por Guillermo Farré, realizaron trabajos con pelota y fútbol reducido. Santiago Morales, que se entrenaba de manera diferenciada, ya se sumó a la par de sus compañeros.

El equipo volverá a entrenarse el día martes por la mañana en Villa Esquiú, pensando en el partido del miércoles en Alberdi desde las 21.15.

En la fecha 8 visitará a Gimnasia de Mendoza, el próximo 27 de marzo, desde las 16.40.