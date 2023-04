Belgrano igualó con Sarmiento en el Mario Kempes

Belgrano y Sarmiento de Junín se midieron en el estadio Mario Alberto Kempes en uno de los partidos que cerró la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Empataron 0 a 0.

Belgrano y Sarmiento de Junín empataron 0 a 0, en encuentro de la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que tuvo varias ocasiones de gol, con un resultado que significa para ambos alcanzar los tres partidos sin victorias.

Con esta igualdad, el conjunto 'pirata', que hizo nuevamente de local en el estadio Mario Kempes ante una gran convocatoria, alcanza los 12 puntos, mientras que el 'Verde' suma 9, y sigue en una complicada situación en la tabla del descenso.

A pesar de que no hubo goles fue un entretenido primer tiempo, con dominio de Belgrano, tanto en posesión de pelota como en jugadas de peligro, ya que antes de los 15 minutos tuvieron sendas chances Ulises Sánchez y Franco Jara, pero sus remates pasaron apenas desviados, cerca del palo izquierdo del arquero Sebastián Meza.

Luego vinieron las apariciones del habilidoso volante Bruno Zapelli, primero con una gran acción individual que cerró con un fuerte remate que sacó Meza por arriba, y luego con un disparo afuera cuando recibió sin marca en el área, tras una cesión de cabeza del goleador Pablo Vegetti.

Poco mostró el visitante en esa etapa inicial, solamente algún intento aislado de Lucas Melano, pero sin conexión con los volantes centrales y los delanteros Luciano Gondou y Javier Toledo, por lo que prácticamente no le dieron trabajo al arquero Nahuel Losada.

Todo cambió en el complemento, pues las modificaciones le dieron otra tónica al elenco visitante. Los ingresos de Emiliano Méndez y Emanuel Hernández revitalizaron el mediocampo y así Sarmiento le quitó la pelota al rival, que ya no lucía la frescura de la primera mitad.Zapelli -tirado muy atrás- no era trascendente y el balón no llegaba al solitario Vegetti, a la vez que el DT Israel Damonte mandó al campo a Lisandro López, quien con su sola presencia inquietó a la última línea ‘celeste’.

Con el empuje de su gente, que llegó en gran número, Belgrano fue en busca de los tres puntos, y aunque no tuvo demasiada claridad, dispuso del tiro del final con un gran remate del ingresado Joaquín Susvielles. Pero el tiro encontró bien parado a Meza que le ahogó el grito de gol y el empate quedó sellado.

En la próxima fecha, Belgrano visitará a Unión, el sábado, mismo día en que Sarmiento recibirá a Argentinos Juniors en Junín.

Síntesis

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Matías García y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Alejandro Donatti, Juan Insaurralde, Gabriel Díaz y Manuel García; Sergio Quiroga, Fernando Martínez y Lucas Melano; Luciano Gondou y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Emiliano Méndez por Melano y Emanuel Hernández por García (S); 14m. Lisandro López por Gondou (S); 15m. Lucas Diarte por Ibacache (B); 20m. Andrés Amaya por Barinaga y Joaquín Susvielles por Jara (B); 27m. Ayrton Cougo por G. Díaz (S); 31m. Ariel Rojas por Zapelli y Guillermo Pereira por Sánchez (B); 34m. Harrison Mancilla por Quiroga (S).

Amonestados: Barinaga (B). Meza, García, Insaurralde, Mancilla, Cougo (S).

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Diego Abal

Estadio: Mario Alberto Kempes

Fuente: Télam