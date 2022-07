Belgrano, holgado puntero del torneo Nacional, visitará este sabado a Quilmes, una de las mayores decepciones de la temporada, en uno de los 10 cotejos con los que mañana culminará la 25ta. fecha del certamen de la Primera Nacional.

El encuentro se desarrollará en el Estadio Centenario en la ciudad bonaerense de Quilmes, desde las 19.45, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Pablo Giménez.

Mañana completarán la programación: Brown de Adrogué-Santamarina, Almagro-Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn-Deportivo Morón (15), Chacarita Juniors-Atlético de Rafaela, Defensores de Belgrano-Estudiantes de Buenos Aires y Independiente Rivadavia-Deportivo Riestra (15.30), Nueva Chicago-Almirante Brown (15.35), Agropecuario-Chaco For Ever (16) e Instituto-San Telmo (17.40).

Belgrano, con 55 puntos y un notable 80 por ciento de eficacia, camina sin escollos hacia el título de campeón y, lo más importante, el ansiado ascenso a la Liga Profesional.

No parece lógico que un equipo que en 23 fechas apenas no ganó en seis ocasiones, pueda disminuir su rendimiento de tal forma que se complique el ascenso, sumado a ello que los sus máximos "enemigos" no ganan seguido.

El equipo de Guillermo Farré no pierde hace nueve fechas y enfrentará a un Quilmes que está en deuda con su gente. El "Cervecero" con 27 unidades, cinco cotejos sin ganar y un solo triunfo en las pasadas nueve presentaciones, presenta un pobre campaña.

El equipo quilmeño (27), en en la pasada temporada estuvo cerca del ascenso, solo puede apuntar a ingresar al reducido por el segundo cupo en la LPF y esta a seis puntos del último clasificado.

Instituto (44), va por el segundo o tercer puesto para saltear alguna fase del reducido, y juega en Córdoba ante San Telmo (23). La "Gloria" acumula seis sin perder y una gran racha de local con 15 sin reveses, mientras que el "Candombero" está a tres unidades de la zona de descenso y fuera de la isla Maciel suma nueve sin triunfos.

En Adrogué, Brown (38) jugará ante Santamarina (15). El equipo de Pablo Vicó suma apenas un triunfo en las pasadas cinco fechas y se alejó de los puestos de vanguardia, mientras el tandilense está último y apenas ganó dos encuentros en la temporada dando la impresión que le será muy complicado zafar de al pérdida de la categoría.