Belgrano ya conoce los rivales a los cuales se enfrentará en la próxima Primera Nacional.

El equipo que dirige Guillermo Farré tendrá su debut en el Gigante de Alberdi ante Atlético de Rafaela. En la fecha 2 se medirá ante Santamarina en Tandil.

En la fecha 20 será de local ante Estudiantes de Rio Cuarto y lo mismo cuando enfrente a Instituto en la fecha 30.

El fixture Celeste:

Fecha 1: Belgrano vs Atlético Rafaela

Fecha 2: Santamarina vs Belgrano

Fecha 3: Belgrano vs Estudiantes de Caseros

Fecha 4: Atlanta vs Belgrano

Fecha 5: Belgrano vs San Martín de San Juan

Fecha 6: Chaco For Ever vs Belgrano

Fecha 7: Belgrano vs San Telmo

Fecha 8: Gimnasia de Mendoza vs Belgrano

Fecha 9: Belgrano vs All Boys

Fecha 10: Guemes vs Belgrano

Fecha 11: Belgrano vs Riestra

Fecha 12: Libre

Fecha 13: Villa Dálmine vs Belgrano

Fecha 14: Belgrano vs Almirante Brown

Fecha 15: Gimnasia de Jujuy vs Belgrano

Fecha 16: Belgrano vs Flandria

Fecha 17: Temperley vs Belgrano

Fecha 18: Belgrano vs Deportivo Morón

Fecha 19: Deportivo Madryn vs Belgrano

Fecha 20: Belgrano vs Estudiantes de Río Cuarto

Fecha 21: Alvarado vs Belgrano

Fecha 22: Belgrano vs Almagro

Fecha 23: Nueva Chicago vs Belgrano

Fecha 24: Belgrano vs Deportivo Maipú

Fecha 25: Quilmes vs Belgrano

Fecha 26: Belgrano vs Independiente Rivadavia

Fecha 27: Ferro vs Belgrano

Fecha 28: Belgrano vs Mitre

Fecha 29: Sacachispas vs Belgrano

Fecha 30: Belgrano vs Instituto

Fecha 31: Agropecuario vs Belgrano

Fecha 32: Belgrano vs Tristán Suárez

Fecha 33: San Martín de Tucumán vs Belgrano

Fecha 34: Belgrano vs Defensores de Belgrano

Fecha 35: Brown de Adrogué vs Belgrano

Fecha 36: Belgrano vs Chacarita

Fecha 37: Brown de Puerto Madryn vs Belgrano