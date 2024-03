JUAN CRUZ REAL se convirtió en el nuevo entrenador de Belgrano en lugar del histórico Guillermo Farré. La entidad de Barrio Alberdi le dio la bienvenida en redes sociales: "Juan Cruz Real es el nuevo DT de Belgrano, y su cuerpo técnico está conformado por los ayudantes Alejandro Limia, Cristhian Duarte, Facundo Gareca y el preparador físico Ramiro Peragallo".

Real desarrolló la mayor parte de su carrera como entrenador en el fútbol colombiano, donde se destacan grandes pasos por América de Cali, siendo campeón de liga, y Junior de Barranquilla; equipos a los que condujo también en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Durante su paso por Colombia, también dirigió a Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba. Mientras que su carrera se completa con sus pasos por Bélen de Costa Rica y Estudiantes de Mérida de México.

En la conferencia de presentación, el nuevo DT sostuvo que: “Belgrano tiene un muy buen plantel, donde hay mucha juventud. Hay que lograr que esos futbolistas puedan encontrar su mejor estado de forma".

Además, agregó: "Conocemos bastante de ellos. Vamos a buscar un equipo que juegue con mucha intensidad y ritmo de juego. Correr bien y correr coordinado". Sobre una de las marcas de su equipo, señaló que: "La intensidad es primordial”.

Algunas frases que el flamante DT pirata dejó en su presentación:

"No dudé un segundo en esta posibilidad, porque uno está al tanto de lo que es el fútbol argentino, de lo que significa y todo lo que mueve Belgrano y de la realidad de la institución hoy."

"Me llamó la atención el grado de investigación que tuvo el club para con nosotros, porque sabían todo lo que habíamos hecho."

"Belgrano tiene un muy buen plantel, hay que buscar que esos futbolistas puedan lograr su mejor estado de forma. Hoy tuvimos la primera sesión de entrenamiento en la cual vi mucha predisposición de parte de los futbolistas."

"Vamos a buscar tener un equipo que juegue con mucha intensidad, con mucho ritmo de juego basado en lograr muchas acciones de juego por minuto. Pensaremos en dar nuestra mejor versión y mejorar cada día."

"Belgrano tiene un hincha muy particular, muy seguidor y nosotros, con lo que hagamos actitudinalmente que eso se transfiera a lo futbolístico, queremos contagiar de adentro hacia afuera. A la gente le digo que confíe y apoye como siempre lo hace."

"Como cuerpo técnico ni siquiera estoy pensando en el viernes, estoy pensando en cómo podemos ser mejores mañana, a comparación de cómo fuimos hoy."