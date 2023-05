Belgrano informó a sus socios/as algunas consideraciones a tener en cuenta para asistir al Clásico a jugarse este domingo ante Talleres, a las 15:30, en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 17 de la Liga Profesional.

- Las puertas se abrirán al público a las 12.30. Se recomienda llegar temprano al estadio.

- Se van a realizar controles exhaustivos en todos los ingresos, pidiendo DNI y carnet de socio/a. El DNI deberá coincidir con el carnet correspondiente.

- Se ingresa con cuota social de mayo al día. Socios/as con abono contratado, abonando el Día del Club. Socios/as sin ubicación, mediante activación de carnet (su valor incluye el Día del Club).

-Los carnets son personales e intransferibles, como lo establece el artículo 37° del estatuto del CAB, sujeto a suspensión del socio/a.

Una vez en el Gigante es muy importante:

*No treparse alambrados.

*No ingerir bebidas alcohólicas.

*No llevar elementos de pirotecnia.

*No ingresar elementos extraños al estadio.

*No arrojar bajo ningún motivo elementos al campo de juego.

*Respetar las filas en los ingresos y normas de seguridad recomendadas por las autoridades competentes.