El marcador central Marcos Senesi y el delantero Paulo Dybala conservaron su lugar en el plantel del seleccionado argentino que afrontará el partido con Italia el próximo 1 de junio en Londres, luego del corte de este viernes por el director técnico Lionel Scaloni.



Argentina e Italia se enfrentarán en el mítico estadio de Wembley en el marco de la Finalissima, una competencia homologada por Conmebol y UEFA que enfrenta a los seleccionados campeones de Sudamérica y Europa.



El trofeo en disputa se definirá en 90 minutos o con tiros desde el punto penal en caso de igualdad en el tiempo reglamentario.



Será la tercera vez que los campeones de la Copa América y la Europa se midan en un partido final. En 1985, Francia derrotó a Uruguay por 2-0 en París, y ocho años más tarde la Argentina se impuso a Dinamarca 5-4 por penales, tras empatar 1-1 en Mar del Plata.



La lista para la Finalissima

El entrenador, que había realizado una preselección de 35 futbolistas la semana pasada, descartó seis nombres y elevó la nómina final con 29 convocados:



Arqueros : Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra); Juan Musso (Atalanta, Italia), Gerónimo Rulli (Villarreal, España) y Franco Armani (River Plate, Argentina).



Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Nahuel Molina (Udinese, Italia), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Germán Pezzella (Betis, España), Marcos Senesi (Feyenoord, Países Bajos), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lisandro Martínez (Ajax, Países Bajos), Nehuén Pérez (Udinese, Italia), Nicolás Tagliafico (Ajax, Países Bajos) y Marcos Acuña (Sevilla, España).



Mediocampistas : Guido Rodríguez (Betis, España), Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, España), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania) y Giovani Lo Celso (Villarreal, España).



Delanteros : Lionel Messi (PSG, Francia), Alejandro Gómez (Sevilla, España), Nicolás González (Fiorentina, Italia), Ángel Di María (PSG, Francia), Ángel Correa (Atlético de Madrid, España), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Joaquín Correa (Inter, Italia), Julián Álvarez (River Plate, Argentina) y Lautaro Martínez (Inter, Italia).



Los jugadores desafectados fueron : Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, Italia), Leandro Paredes (PSG, Francia) -lesionado-, Nicolás Domínguez (Bologna, Italia), Lucas Ocampos (Sevilla, España), Emiliano Buendía (Aston Villa, Inglaterra) y Lucas Alario (Bayer Leverkusen, Alemania).

Dos casos destacados

Los casos de Senesi y Dybala se destacan en la citación definitiva por diferentes motivos. El exdefensor de San Lorenzo, sin participación en todo el ciclo de Scaloni, recibió su primer llamado a la Selección mayor en paralelo con el contacto establecido por el DT del conjunto italiano, Roberto Mancini, para sumarlo al plantel del campeón europeo por su doble nacionalidad.



Senesi, de 25 años, nacido en la ciudad entrerriana de Concordia, cumplió una gran temporada en el Feyenoord de Países Bajos y se convirtió en el único futbolista argentino en clasificarse a una final europea este año, instancia que afrontará ante Roma de Italia por la Conference League, el próximo miércoles en la ciudad de Tirana, Albania.



Sus antecedentes con la camiseta "albiceleste" son tres partidos y un gol en el Mundial Sub 20 de Corea, disputado en 2017.



Por su lado, Dybala tuvo el respaldo de Scaloni con la ratificación de una convocatoria que alimenta sus posibilidades de llegar al Mundial Qatar 2022 después de su escasa participación en las Eliminatorias Sudamericanas (77 minutos en tres partidos) y su ausencia en la Copa América del año pasado.



El cordobés, de 28 años, cuyo futuro deportivo está pendiente después de su salida confirmada de Juventus, jugó por última vez en el seleccionado el 2 de febrero de este año cuando disputó 21 minutos frente a Colombia por la clasificación mundialista.



Los jugadores marginados por el entrenador argentino fueron: Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, Italia), Leandro Paredes (PSG, Francia) -lesionado-, Nicolás Domínguez (Bologna, Italia), Lucas Ocampos (Sevilla, España), Emiliano Buendía (Aston Villa, Inglaterra) y Lucas Alario (Bayer Leverkusen, Alemania).



De todos ellos, Paredes tiene su lugar asegurado en la lista para Qatar pero no fue considerado para el próximo partido porque transita la última etapa de la rehabilitación tras operarse de pubalgia, el 7 de abril pasado.



Para el resto de los futbolistas prescindidos, la ausencia en Londres significa un duro golpe a las aspiraciones de jugar la Copa del Mundo, ya que no abundarán las posibilidades de citación hasta el comienzo de la máxima cita, el 21 de noviembre.

Télam