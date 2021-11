Francia, vigente campeón mundial, Bélgica, primero en el ranking de la FIFA, y Países Bajos, pueden clasificarse este sábado para el Mundial de Qatar 2022 en sus respectivos partidos ante Kazajistán, Estonia y Montenegro, en el ámbito de las Eliminatorias de Europa.



El cotejo Francia-Kazajistán por el Grupo D se jugará en el Stade de France, en París; Bélgica-Estonia lo hará por Grupo E en Stade Roi Baudouin, de Bruselas; y Montenegro-Países Bajos, por Grupo G se desarrollará en el Pogdorica City Stadium, en la capital montenegrina, los tres desde las 16.45 de Argentina.



Francia, ganador del pasado mundial de Rusia 2018, eliminando 4-3 a la Argentina en octavos de final, tiene la chance de clasificar para el Mundial de Qatar en la noche parisina ya que en caso de ganar llegará a 15 unidades y se asegura el primer puesto en el grupo, al quedar Ucrania libre y por más que Finlandia derrote a Bosnia.

Bélgica, líder del escalafón FIFA y tercero en Rusia 2018 tras vencer a Inglaterra, también procura el pasaje a Qatar que logrará si supera, como es lógico, a Estonia, al que ya venció de visita 5-2, aunque triunfe Gales ante de local contra Bielorrusia ya que República Checa tendrá jornada libre.



Finalmente, Países Bajos, que no clasificó para Rusia 2018 y su último antecedente mundialista fue el tercer puesto en Brasil 2014, visitará a Montenegro con la posibilidad de clasificar ganando en Pogdorica, y esperando que Noruega no venza de local a Letonia.



Si Noruega triunfa los neerlandeses aunque ganen deberán esperar hasta la última fecha para ganar el grupo jugando de locales ante los noruegos.



La UEFA tiene 13 cupos para Qatar 2022 y los equipos intervienen en 10 grupos y sus ganadores clasifican para la Copa del Mundo en la primera fase.



En la segunda ronda participarán los 10 segundos de cada grupos y junto con dos seleccionados aún no clasificadas elegidas a partir del ranking de la Liga de Naciones.



Los 12 equipos se agruparán en dos rondas de eliminatorias jugadas en partidos de ida y vuelta. Los tres vencedores se clasificarán para el Mundial.





Los cotejos de este sábado serán:





Bosnia-Finlandia, Grupo D a las 11:00 (DirecTV Sports).



Noruega-Letonia, Grupo G a las 14:00



Turquía-Gibraltar, Grupo G a las 14:00 (DirecTV Sports 2).



Francia-Kazajistán, Grupo D a las 16:45 (ESPN y Star+)



Bélgica-Estonia, Grupo E a las 16:45 (Star+)



Gales-Bielorrusia, Grupo E a las 16:45 (DirecTV Sports 2).



Montenegro-Países Bajos, Grupo G las 16.45 (DirecTV Eventos 1).







Posiciones





Grupo D: Francia 12 puntos (6 partidos), Ucrania 9 (7), Finlandia 9 (6), Bosnia 7 (6) y Kazajistán 3 (7).



Grupo E: Bélgica 16 (6), República Checa 11 (7) y Gales 11 (6), Estonia 4 (6) y Bielorrusia 3 (7).



Grupo G: Países Bajos 19; Noruega 17, Turquía 15, Montenegro 11, Letonia 5 y Gibraltar 0, todos con ocho cotejos.

TELAM | TYC