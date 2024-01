Instituto igualó con Riestra en Alta Córdoba por la Copa de la Liga Profesional

Instituto y Deportivo Riestra igualaron 0 a 0, en uno de los encuentros que abrió la primera fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional, y que marcó el debut absoluto del club de Buenos Aires en la máxima categoría.

Fue el local el que más propuso en la etapa inicial, con un esquema ofensivo, en el que se destacaron los volantes Roberto Bochi y Gastón Lodico en la recuperación rápida, pero que el equipo quedaba largo entre líneas y sin buenas conexiones con los hombres de ataque.

Una intrascendente participación de Silvio Romero, muy aislado, impedía que la "Gloria" gravitara en el área rival, y fue solo Guido Mainero, con alguna acción aislada quien esperanzaba a los locales para aportar la cuota de fútbol que no aparecía en la calurosa tarde-noche de Alta Córdoba.

El visitante se refugiaba bien cerca de su arco, con una línea de cinco en el fondo bien definida, estaba decidido a hacer su negocio de intentar conservar el arco en cero e intentar buscar alguna posibilidad de contra.

Nicolás Benegas fue quien aportó cierto desnivel cuando tuvo la pelota en sus pies, aunque Deportivo Riestra no lograba sociedades que le permitieran llegar con más gente al arco de Manuel Roffo, que no pasó mayores sobresaltos.

Hasta que a poco del final del primer tiempo llegó la expulsión de Gregorio González -por una pierna arriba sobre un rival-, situación que hacía prever alguna paridad en el desarrollo, ya que Riestra con un hombre de más podría animarse a llegar con más cantidad de futbolistas a campo rival. En el complemento, el visitante no se animó a ir por más y quedó instalada la idea de que pudo llevarse algo en su debut absoluto en la máxima categoría, porque el plan le salió como lo pensaba, puesto que el arquero ex Instituto, Ignacio Arce, no pasó sobresaltos.

Los de Diego Dabove lo siguieron buscando, en esa segunda mitad sí se pudo ver algo del poderío de Romero, hasta que se fue reemplazado, pero las insinuaciones no pasaron de eso, en un encuentro que nunca tomó voltaje, y cayó en una vorágine de calma, que trasladó incluso a las tribunas.

La "Gloria" volverá a ser local en Alta Córdoba el próximo lunes a Atlético Tucumán por la segunda fecha, mientras que Riestra visitará el miércoles a Argentinos Juniors en La Paternal.

Síntesis

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela y Lucas Rodríguez; Roberto Bochi y Gastón Lodico; Guido Mainero, Damián Puebla y Gregorio Rodríguez; Silvio Romero. DT: Diego Dabove.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Nicolás Caro, Nahuel Iribarren, Nicolás Dematei y Pedro Ramírez; Walter Acuña, William Machado y Milton Céliz; Nicolás Benegas y Ramón Herrero. DT: Matías Modolo.

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Gustavo Martín Fernández por Benegas (DR); 25m. Brahian Cuello por Puebla (I); 29m. Gonzalo Bravo por Herrero (DR) y Leonardo Landriel por Acuña (DR); 33m. Nicolás Barrientos por Mainero (I) y Facundo Suárez por Romero (I); 41m. Nicolás Dubersarsky por Lodico (I); 45m. Alan Barrionuevo por Dematei (DR).

Amonestados: L. Rodríguez, Puebla (I). Benegas, Iribarren, Céliz, Goitía, Fernández (DR)

.Incidencias en el primer tiempo: 40m. expulsado G. Rodríguez (I).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Cancha: Instituto.