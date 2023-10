Liga Femenina de Básquet: Las Gloriosas cayeron ante Quimsa

El cotejo inició con bajo goleo, Violeta Maggi fue la encargada de abrir el marcador. Se trató un cuarto parejo, de mucho análisis que finalizó 8-8.

En el segundo cuarto se abrió el aro para ambos equipos, con un parcial de 18-15 a favor de la Gloria, terminando el cuarto 26-23 para Instituto, destacándose la performance de Candela Foresto.

En el tercer cuarto predominó Quimsa, con un parcial de 26-5, gran actuación de Julieta Sienra. Quimsa se fue con ventaja 48-32.

En el desenlace las gloriosas presionaron pero no alcanzó para doblegar a la visita, que terminó llevándose la victoria por 55-50.

Este domingo las albirrojas volverán a ser locales ante Olímpico a las 19.00.

Síntesis:

Instituto (50): Victoria Michel 0, Violeta Maggi 2, Candela Foresto 20, Sofia Cruz 6, Brisa Pérez 1, Rocío Sagardoy 1, Martina Torres Bermejo 0 (No ingresó), Lujan Sáez 0, Acevedo Cecilia 5, Julieta Amarilla 0 (No ingresó), Martina Fernandez 0 (No ingresó), Lucía Juárez 15. DT: Federico Moyano.

Quimsa (55): Lara Gramajo 0, Angelina Giacone 2, Julieta Sienra 15, Agustina García 13, Micaela Sancisi 3, Lorena Campos 4 , Julia Centurión 3, Clara Della Rosa 0, Sofía Cabrera 5, Verónica Ibarra 0, Agostina Ledesma 7, Ornella Bacchini 3. DT: Laura Cors

Parciales: 1° 8-8, 2º 18-15 (26-23), 3º 6-25

(32-48), 4º 18-7 (50-55).

Árbitros: G. Larrosa, M. Dinamarca y L. Uranga.

Estadio: Ángel Sandrín.