En partido correspondiente a la 18° Fecha de la Fase Ascenso del “Campeonato de Primera División B de Fútbol Femenino 2023 de AFA”, Talleres derrotó 6 a 1 a Comunicaciones, este sábado 14 de octubre, en el Estadio La Boutique de barrio Jardín Espinosa.

Brisa Jara, en dos ocasiones, Valentina Fofré, en dos oportunidades, Natalia Espinoza y Azul Ludueña marcaron los goles albiazules. Sonia Brítez convirtió para la visita.

De esta manera, Talleres llega a las 38 unidades, producto de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

El partido fue arbitrado por Cristián Oubel, quien contó con la asistencia de Nicolás Cavagnare y Tobias García Lery.

Síntesis

Talleres (6): Julieta Peralta; Tiziana Hartivig, Priscila Bustos, Milagros Mina y Erika Oliva; Brisa Jara, Carolina López, Natalia Espinoza; Eliana Capdevila, Valentina Fofré, Sofía Oxandabarat.

Suplentes: Noelia Cerda, Natalia Grella, Agustina Fragapane, Antonella Centurión, Cleo Santos, Azul Ludueña, Florencia Pianello. DT: Miqueas Russo.

Comunicaciones (1): Anabella Grecco; Lidia Báez, Priscila Gauna, Chiara Capone, Evelin Salazar; Fátima Rodríguez, Barbara Olivera, Carmela Marino, Bianca Laporta; Sonia Brítez, Aylen Salazar.

Suplentes: Scarlett Veloza, Aylen Barrionuevo, Camila Tripaldi, Laura Dobry, Nadia Manzanarez, María YanniBelli, Silvana Peralta. DT: Diego Graciano.

Goles: 16’ PT Brisa Jara (T), 21’ PT Sonia Brítez (C), 26’ PT Valentina Fofré (T), 30’ PT Natalia Espinoza (T), 3’ ST Brisa Jara (T), 14’ ST Valentina Fofré (T), 24’ ST Azul Ludueña (T).

Cambios en Talleres: Natalia Grella por Priscila Bustos, Azul Ludueña por Sofía Oxandabarat, Florencia Pianello por Valentina Fofré, Antonella Centurión por Natalia Espinoza, Cleo Santos por Brisa Jara.

Cambios en Comunicaciones: María Yanibelli por Sonia Brítez, Laura Dobry por Fátima Rodríguez, Silvana Peralta por Barbara Olivera, Camila Tripaldi por Aylen Salazar, Nadia Manzanares por Bianca Laporta.

Amarillas: María Yannibelli (C), Aylen Salazar (C), Laura Dobry (C), Silvana Peralta (C), Antonella Centurión (T), Florencia Pianello (T).