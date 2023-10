En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille, los All Blacks lograron asegurar su lugar en las semifinales del Mundial de Rugby Francia 2023 al vencer a Irlanda por un ajustado marcador de 28-24.

Desde el inicio del partido, ambos equipos demostraron su determinación y habilidad en el terreno de juego. Los All Blacks, conocidos por su juego rápido y agresivo, tomaron la delantera en el marcador con un try temprano. Sin embargo, Irlanda no se quedó atrás y respondió rápidamente con una combinación de jugadas que les permitió igualar el marcador.

El partido continuó con un ritmo frenético, con ambas selecciones buscando la oportunidad de marcar puntos. Los All Blacks demostraron su destreza en el juego abierto y lograron anotar dos tries adicionales en la primera mitad, llevándose una ventaja de 21-10 al descanso.

En la segunda mitad, Irlanda mostró su espíritu de lucha y comenzó a recortar la diferencia en el marcador con una serie de penales y un try. Los All Blacks, conscientes de la amenaza que representaba su oponente, mantuvieron la compostura y respondieron con un penal y un try adicional para mantener la ventaja.

Con el tiempo corriendo en su contra, Irlanda intensificó sus esfuerzos y logró anotar un try en los minutos finales del partido. Sin embargo, los All Blacks se mantuvieron firmes en defensa y lograron asegurar la victoria por 28-24.

Con esta victoria, los All Blacks se enfrentarán a Los Pumas en las semifinales del Mundial. Será un encuentro emocionante entre dos equipos con una larga historia de rivalidad en el rugby internacional. Ambos equipos buscarán asegurar su lugar en la final y lucharán con determinación por cada centímetro en el terreno de juego.

Los aficionados al rugby en Argentina ya están ansiosos por este enfrentamiento, que promete ser uno de los momentos más destacados del torneo. Los Pumas, que han impresionado a muchos con su desempeño en el Mundial hasta ahora, sin duda buscarán dar una sorpresa y avanzar a la final.

Sin embargo, los All Blacks son considerados uno de los equipos más fuertes del mundo y no será una tarea fácil para Los Pumas. Con su estilo de juego dinámico y una defensa sólida, los All Blacks serán un rival formidable.

Con el partido de semifinales a la vuelta de la esquina, los fanáticos del rugby de todo el mundo esperan con ansias este enfrentamiento entre dos grandes equipos. Sin duda, será un encuentro lleno de emoción, intensidad y talento, que dejará una marca en la historia del rugby.