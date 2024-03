En un partido disputado en Parque Patricios, River Plate perdió 1-0 ante Huracán, rompiendo su racha invicta en la fecha 12 de la Copa de la Liga. El técnico Martín Demichelis analizó la actuación del equipo, destacando que, a pesar de un buen comienzo, en el primer tiempo estuvieron erráticos y les costó generar juego. En la segunda mitad, mejoraron la circulación de la pelota pero no lograron concretar las oportunidades que tuvieron, lo que les costó el partido al ser sorprendidos en una contra por Huracán. Ahora, el foco del equipo se centra en su próximo desafío en la Copa Libertadores, donde debutarán frente a Deportivo Táchira.

Durante una entrevista, Demichelis tuvo un cruce con el periodista Pablo Sager de DSports, debido a una pregunta sobre el juego de River Plate en la Copa Libertadores. El periodista cuestionó si el equipo estaba absorbiendo la idea del entrenador para llevarla adelante. Esta pregunta generó un intercambio tenso entre ambos, reflejando la presión y las expectativas que rodean al equipo en el torneo continental.

“¿Qué mensaje?”, retrucó el DT millonario, a lo que Sager respondió: “El mensaje de cómo jugar, el mensaje que tal vez puedan recibir con tantos cambios. ¿Sentís que le llega la idea a los jugadores de cómo salir a jugar?”.

“Preguntáselo a los jugadores si les llega el mensaje, hay una idea, que a pesar de que sea doloroso perder y que sea la primera derrota del año, hay números que reflejan una cosa. Después, perder siempre duele, pero si repasás las estadísticas, éramos el equipo que está mejor posicionado en un montón de cosas. No sé de qué mensaje me hablas, nosotros tuvimos oportunidades y no concretamos, el rival llegó una vez y nos ganó”. Concluyó Demichelis.