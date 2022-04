Pedro Troglio dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tas la derrota de esta noche ante Racing de Nueva Italia por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El entrenador confirmó su decisión minutos después del partido, en diálogo por TyC Sports.

"Hablé con los dirigentes y les manifesté que no voy a seguir. Me pidieron que espere hasta fin del torneo, pero para eso falta un mes y es mucho tiempo. No logro ver en la cancha lo que necesito ver, es responsabilidad del entrenador. Tenía ganas de estar acá, pero no a cualquier costo."Pensé que se podía cambiar, pero lamentablemente no se ha podido"