Lionel Messi se sinceró respecto al Mundial 2026 al indicar: "No sé si voy a estar, siempre dije que por edad me parece difícil que llegue, amo lo que hago y mientras esté bien y siga disfrutando… pero me parece mucho hasta el Mundial que viene".

"Dejo la puerta abierta, pero por edad y tiempo me parece que es difícil, depende de cómo vaya mi carrera, voy a ver para dónde va mi carrera", agregó el rosarino. Sobre la diferenciación que se realiza sobre su festejo en los partidos del Mundial y el comportamiento del resto del plantel, "Lio" en una entrevista en París a la web y al twitch del diario Olé, apuntó: "Me parece injusto la idea de que la Argentina no festejo bien, tuvimos un comportamiento ejemplar, dentro y fuera de la cancha".

"Nosotros tuvimos mucho fair play. Nadie dice lo que paso con Holanda (Países Bajos), de lo que ellos dijeron antes del partido, ellos no tuvieron fair play, nos apuraban, nos gritaban, increpaban, nos decían de todo durante todo el partido, los jugadores nos decían cosas cuando íbamos a patear los penales. Los que hablan tienen que ver toda la película", añadió.

Antes del partido con Holanda, "leí lo que dijo el DT (Louis) Van Gaal y me molestó, porque nunca le falto el respeto a nadie, yo hablé con mucho respeto de él. No me gustó lo que hizo y por eso salió el Topo Gigio, fue sin pensarlo", aseguró el jugador del Paris Saint Germain.

Sobre la frase "anda pa' allá, bobo", dirigida a un futbolista holandés, Messi relató: "Hoy después de todo lo que paso, no me gusta verme de esa, y no me gusta que se haga viral. Fue una reacción sin pensar, fue un momento en caliente".

"Sé que esa frase la usan todos en Argentina, que hay memes, stickers, tatuajes y remeras, hasta mis hijos me gastan con esa frase cuando les digo algo que no les gusta. Pero no me gusta verme retratado así", agregó.

Respecto de la renovación del contrato de Lionel Scaloni, Messi dijo estar "pendiente" del tema y que desea que "firme y siga", aunque reconoció que "sea cual sea su decisión, será entendible para mí".

"Scaloni debe sopesar muchas cosas, es un hombre familiero y eso debe pesar, porque tengo claro que, si en la próxima Copa América nos va mal, nos van a empezar a pegar de nuevo, le van a pegar a él. Le dije a Tapia que quiero que Scaloni siga y se lo dije a Scaloni, pero hay muchas cuestiones humanas que tiene que poner en la balanza", indicó.

El rosarino señaló que el entrenador "es una persona muy importante para la selección y para este grupo que está creciendo con él, es un grupo joven y lo bueno es seguir con él".Sobre el DT, destacó que lo marcó "a la hora de preparar los partidos. Prepara muy bien los partidos, siempre éramos protagonistas, pero el cuerpo técnico siempre aportaba un pequeño matiz para que presionemos mejor y podamos tener rápidamente la pelota. Éramos difícil para hacernos daño cuando no teníamos la pelota. Preparó cada partido de manera fenomenal, sabíamos qué teníamos que hacer con y sin pelota".En cuanto a la obtención del Mundial, Messi se sinceró: "Deseé muchísimo ese momento, después de tanto tiempo en la selección, de haber estado tan cerquita también en el 2014, sin poder hacer lo que hice en esta última, hubo mucho sacrificio, mucha derrota, muchos momentos duros que me toco pasar".

"No sé por qué toda la gente quería que fuera campeón, creo que porque la gente vio todo lo que peleé para intentar conseguir ese objetivo, porque a la gente le pareció injusto lo que ya había vivido con la selección, de mucho reclamo, de mucho periodista matándome feo, hubo gente que me quiere y que vio lo que intente dar", continuó la "Pulga".

En este punto señaló que "fue increíble todo el Mundial, más allá de lo personal. Cómo lo viví y cómo lo disfruté, las cosas se iban dando sin querer. Decíamos con mi familia, que tenía que ser así, que era el final de una película que tenía que terminar con un final feliz. Estaba seguro que Dios me iba regalar un mundial, lo sentía muy fuerte y el momento que eligió fue el mejor, no hubiese elegido otro, terminar así es grandioso".

Ganar el Mundial "es lo que busqué toda mi carrera, era lo que me faltaba y lo máximo que alguien desea. Era como cerrar todo, poder terminar todo, poder decir que gane todo en mi carrera, es una locura".Respecto de cómo manejó los nervios en los partidos, Messi admitió que estuvo "muy tranquilo en la final".

"No sé porque, pero sentía que íbamos a ser campeones. Ni en el 3 a 3 (con Francia) tuve miedo. En Holanda si tuve miedo, cuando hacen el segundo gol con esa jugada preparada, pensé que no podía ser, pero luego lo ganamos bien. Sentí siempre que este Mundial iba a ser", contó.

"No recuerdo a nivel selección, una final a tanto nivel. Creo que hicimos un partido bárbaro, no es el primero que hacemos así, pero al ser la final del Mundial y al jugar contra Francia, se hace más grande, pero habíamos hecho muchos partidos así, pero no tuvieron la trascendencia de este", prosiguió.

Finalmente, sobre la atajada de Emiliano "Dibu" Martínez ante el delantero francés Kolo Muani, Messi indicó que "fue tan rápida que no la pude vivir, porque además en seguida viene un contragolpe nuestro que termina con un cabezazo de Lautaro que hizo intervenir a (Hugo) Lloris. Fue tan rápido todo que no tuve tiempo de sufrirla. Luego la vi en videos y no lo podía creer, sufro cada vez que la veo en los videos".

