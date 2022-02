Ángel Hoyos, el entrenador de Talleres, dialogó con la prensa tras el entrenamiento de este viernes.

El DT expresó: "Tengo la conciencia tranquila de las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo. El trabajo es día a día. Todo se va a ir dando poco a poco. En la U de Chile en las primeras cinco jornadas nos pasó lo que nos pasa ahora".

"Hay muchos chicos nuevos que necesitan tiempo de adaptación. Con Unión hicimos un crecimiento importante".

"Hay chicos que se van a sumar gradualmente, no se puede amontonar".

"Sé el camino para donde vamos. Los resultados te condicionan pero me preocupa mucho seguir creciendo en el desarrollo que venimos haciendo".

"Esto es fútbol, el pronto del hincha y del periodismo, que todos lo llevamos, se manifiesta y hay que comprenderlo y estar tranquilos porque es normal. Esta situación la hemos pasado en diferentes países y equipos y es normal cuando aparecen situaciones de tiempo y resultados negativos".

El técnico hizo hincapié en todo lleva tiempo: "Las cosas son graduales no de la noche a la mañana. La paciencia no es lentitud. La impaciencia te rodea de ansiedad desmedida que no te deja pensar".