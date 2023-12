Desde que dejó la dirección técnica de Argentinos Juniors tras la eliminación de la Copa Argentina, Gabriel Milito se convirtió uno de los técnicos sin trabajo más codiciados del fútbol argentino. En este final de año, fueron a la carga por él tanto Vélez como Talleres, y en las últimas horas venía sonando como muy cerca de arreglar con el Fortín.

Sin embargo, el ex defensor finalmente agradeció ambos ofrecimientos pero decidió no aceptar ninguno; en principio, sin volver a abrir la puerta para un eventual mejoramiento de sus ofertas y, según rumores, asegurando que no volverá a trabajar hasta junio.

En principio, la opción de la T era superior en lo económico a la de los de Liniers, quienes no obstante luego la habían mejorado y seducido más al DT desde lo deportivo en las varias reuniones mantenidas.

Con esta opción descartada, Fabián Berlanga por un lado y Andrés Fassi por otro deberán lanzarse a buscar nuevas alternativas para concretar los respectivos reemplazos de Sebastián Méndez y Javier Gandolfi.