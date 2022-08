Un Talleres que no termina de afirmarse en la Liga Profesional quería volver a sumar de a tres después de tres fechas y no lo logró. La Academia empezó ganando por el gol de Carlos Alcaraz, pero Diego Valoyes, de penal, sentenció el 1-1 final en el Mario Alberto Kempes, que no le sirve a ninguno de los dos.

El conjunto de Fernando Gago si hizo rápidamente dueño de la pelota y comenzó a generar riesgo serio en el arco defendido por Guido Herrera, pero erró goles increíbles, primero con un insólito remate de Enzo Copetti por encima del travesaño con el arco libre y luego una de Nicolás Oroz. De todas maneras, cerca del final de la primera mitad, tras un gran centro de Facundo Mura, Carlos Alcaraz apareció por el medio y metió un brillante cabezazo que se colgó del ángulo izquierdo y abrió el marcador para la visita.

En el inicio del complemento, Racing desperdició una chance inmejorable de estirar la diferencia, pero entre Copetti, Gabriel Hauche y Aníbal Moreno la desperdiciaron y, para colmo, de esa jugaba vino el penal que cometió Lucas Orbán y que Diego Valoyes intercambió por gol para empatar el partido para los de Pedro Caixinha.

El duelo se hizo de ida y vuelta, con La Academia un poco mejor pero sin poder capitalizar las jugadas que generaba, y finalmente fue empate 1-1 en el Mario Alberto Kempes.

Con este resultado, Racing quedó con 25 puntos a siete del líder Atlético Tucumán, que todavía tiene que jugar, y queda lejos en la lucha por el primer puesto de la Liga Profesional. Por su parte, Talleres sumó 15 unidades, sigue en los puestos de abajo del certamen y no pudo salir del último lugar en la tabla anual.