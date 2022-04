Talleres perdió en Tucumán ante Atlético por 3 a 0. Los goles del equipo local los conquistaron, Palacios en contra y dos el polaco Cristian Menéndez.

SINTESIS:

Atlético: Nicolás Campisi 6; Guillermo Acosta 6 (c), Marcelo Ortiz 6, Bruno Bianchi 6 y Gabriel Risso Patrón 6; Ciro Rius 5, Ramiro Carrera 6 y Leonardo Heredia 6; Ramiro Ruiz Rodríguez 6; Augusto Lotti 5 y Cristian Menéndez 8. DT: Lucas Pusineri.

Talleres: Alan Aguerre 7; Federico Torres 4, Ramiro González Hernández 4, Tomás Palacios 4 y Angelo Martino 5; Fernando Juárez 5 y Francisco Álvarez 3; Matías Esquivel 5, Santiago Toloza 6 y Emerson Batalla 4; Michael Santos 4 (c). DT: Pedro Caixinha.

Goles: PT, 8m Palacios e/c., 26m Menéndez. ST, 49m Menéndez (AT), de penal

Cambios: ST, al comenzar Cristian Ludueña 6 por Álvarez (T) y Federico Girotti 5 por Santos (T), 14m Ignacio Lago 5 por Batalla (T), 16m Martín Garay 5 por Rius (AT) y Joaquín Pereyra 5 por Heredia (AT), 25m Rodrigo Garro por Esquivel (T) y Matías Godoy por Toloza, 27m Andrada por Lotti (AT), 31m Matías Orihuela por Rodríguez (AT)y Renzo Tesuri por Carrera (AT).

Amonestados: Carrera, Rius, Pereyra (AT); Toloza, Aguerre, Palacios (T)

Estadio: Atlético Tucumán.

Árbitro: Nazareno Arasa.