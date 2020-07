El Barcelona oficializó la peor noticia para el el jugador de la Selección de Francia. Luego de ganarse un lugar en el equipo titular con una gran actuación frente al Villareal, se confirmó que una lesión muscular lo alejará de la definición de la Liga de España.

Griezmann padece un inconveniente en el cuádriceps de su pierna derecha. El jugador pidió el cambio en el entretiempo de la victoria del Barsa frente al Valladolid. Así lo confirmó el entrenador Quique Setién en la conferencia de prensa posterior de ese encuentro.

Mediante un breve comunicado oficial publicado a través de las redes sociales de la institución, el Barcelona informó: "Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que Antoine Griezmann tiene una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad".

Por lo pronto, teniendo en cuenta que la institución Culé completará su participación en la Liga Española en menos de una semana (16 de julio vs. Osasuna y 19 del mismo mes ante Alaves), todo se encamina a que el francés no estará disponible para el cierre del certamen local. Después de dichos cotejos el conjunto Blaugrana recibirá al Napoli por Champions League, es probable que el Cuerpo Técnico guarde y no fuerce el retorno del jugador a las canchas.