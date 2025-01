Histórica goleada de Argentina Sub-20 ante Brasil en el debut del Sudamericano

La selección argentina Sub 20 debutó de la mejor manera en el Sudamericano de Venezuela, con una histórica goleada 6-0 ante Brasil, en el Estadio Misael Delgado de Valencia. El conjunto dirigido por Diego Placente dio un espectáculo de fútbol en la primera fecha del Grupo B del certamen, que otorga plazas para la Copa del Mundo de la categoría. Los goles del partido fueron anotados por Claudio Echeverri (en dos ocasiones), Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Santiago Hidalgo y un autogol de Igor Serrote.

Desde el inicio, Argentina mostró su dominio con un arranque fulminante. En una ráfaga de solo cuatro minutos, del 6′ al 10′, la Albiceleste ya ganaba 3-0. El primer gol llegó a través de Subiabre, quien anotó tras un centro de Valentino Acuña. Apenas unos segundos después, Echeverri aprovechó un error defensivo de Brasil para estirar la ventaja a 2-0 con un disparo cruzado. Minutos más tarde, el propio Echeverri asistió en un centro que terminó en autogol de Serrote.

A partir de ahí, el equipo argentino consolidó su ventaja y controló el juego. En defensa, mantuvo a Brasil a raya, neutralizando sus intentos de ofensiva. La selección carioca no mostró ideas claras en ataque y no logró generar peligro sobre el arco de Santino Barbi.

En la segunda mitad, Argentina siguió dominando y amplió la diferencia. A los 51 minutos, Ruberto marcó el 4-0 tras un error del arquero rival, Robert. Poco después, Echeverri firmó su doblete con un golazo desde la medialuna del área para el 5-0. Finalmente, Santiago Hidalgo, quien había ingresado desde el banco, cerró la cuenta a los 78′ con un cabezazo para sellar el 6-0 definitivo.

Brasil, que llegó al torneo con jugadores destacados como Deivid Washington y Wesley, no pudo hacer pie en el partido. A pesar de contar con figuras de renombre, como los que militan en grandes equipos europeos, la selección brasileña no estuvo a la altura de las expectativas y fue superada claramente por el poderío argentino.

Este triunfo coloca a Argentina en una posición ideal en el Grupo B, con un inicio arrollador en el Sudamericano Sub 20. El equipo había llegado al torneo con buenas sensaciones tras sus victorias ante Chile (3-2 y 3-0) en los amistosos previos. El único contratiempo fue la baja de última hora por lesión de Thiago Silvero, reemplazado por Valente Pierani.

El Sudamericano Sub 20 cuenta con dos grupos de cinco selecciones, y las tres mejores de cada zona avanzarán a la fase final, donde se definirán los clasificados para la Copa del Mundo Sub 20, que se jugará en Chile entre septiembre y octubre de 2025. Argentina, que no logró superar la fase de grupos en 2023, espera mejorar su desempeño con un equipo talentoso que ha comenzado con una brillante goleada histórica ante Brasil.

Detalles del partido:

Fecha: 24 de enero, 2025

Resultado: Argentina 6-0 Brasil

Goles: Ian Subiabre, Claudio Echeverri (2), Agustín Ruberto, Santiago Hidalgo, Igor Serrote (autogol)

Estadio: Misael Delgado, Valencia, Venezuela

Grupo B - Sudamericano Sub 20