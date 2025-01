Hoy cumple 56 años Michael Schumacher

El piloto alemán está internado desde hace 11 años tras haber sufrido un accidente en los Alpes franceses. Las cuentas oficiales de la escudería italiana le enviaron el mensaje por su cumpleaños número 56.

Mientras se desconocen los movimientos o celebraciones de la familia, la cuenta oficial de Ferrari, escudería en la que ganó cinco de sus siete títulos en la Fórmula 1, publicó un mensaje que preocupó a sus seguidores.

“Always in our hearts. Tanti Auguri, Michael” (“Siempre en nuestros corazones. Feliz cumpleaños, Michael”), escribió la cuenta oficial de Ferrari junto a una foto del piloto junto a un monoplaza del equipo. Sin embargo, la publicación generó algunas dudas, y muchos fanáticos pensaron que Schumi había fallecido.