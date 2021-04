Hace años que el periodismo toma un nuevo rumbo y, en algunos casos, esto pone nervioso a algunos trabajadores históricos de los medios. Estos días, se vivió un cruce entre el streamer español Ibai Llanos y el periodista Gustavo López.

Todo comenzó cuando el argentino, en su programa de radio, cuestionó al aire: "Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?". Luego continuó con una crítica a los futbolistas que ya no le dan notas y prefieren hablar con "los que tienen plata".

Ante esto, Ibai no se quedó callado y le respondió a través de su stream. "No tengo nada con ustedes. Precisamente por estos videos [por las palabras de López] es que probablemente el Kun Agüero y Dybala no quieran ir a su programa", expresó.

López había cuestionado el producto del streamer de manera agresiva: "Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno". Sin embargo, el español le aclaró que esa audiencia no llega sola y que trabajó para estar en ese lugar.

Finalmente, este lunes ambos conversaron en el aire del medio ESPN y, aunque hubo algunas risas, el clima fue tenso. Claramente, fue tendencia en las redes sociales. Incluso Llanos cargó a López por no decir de qué equipo era: "No tienes nada bueno", le apuntó.