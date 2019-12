Después de que el presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un primer intento de cara a la resolución de la crisis social que estalló en su país hace tan solo una semana, el cuál finalmente fracasó, el mandatario se encuentra en silencio y sin proponer nuevas soluciones. En tanto, las manifestaciones continúan en Bogotá y miles marcharon por la Avenida Caracas, la principal de la ciudad hacia la Plaza Bolivar.

Este miércoles se organizó el 2º paro a nivel nacional en Colombia. Es así que estudiantes y sindicatos marcharon hacia los puntos más importantes de las ciudades para pedirle al gobierno de centro derecha de Iván Duque una solución a las desigualdades económicas, sociales y culturales que existen en el país.

Sin embargo, el principal reclamo es contra el llamado "Paquetazo": una serie de medidas que causarán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores. Entre ellas la realización de una Reforma Previsional que reduzca el valor de las pensiones y la edad de jubilación, tal como la que se aprobó en Brasil hace apenas 1 mes.

Estas últimas son recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y si bien Duque asegura no estar de acuerdo con estas, piensa aplicarlas. Aunque lo económico no es el único reclamo ya que también piden por la educación, la protección de las comunidades indígenas y el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC. De acuerdo a lo que denuncian los manifestantes y las organizaciones sociales, el gobierno de Duque no lo está cumpliendo.